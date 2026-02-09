Ηράκλειο: Κοριτσάκι 5 ετών έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο - Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στην κοιλιά

Με ένα απλό ραντεβού σε παιδίατρο ξεκίνησε η βραδιά μιας οικογένειας, ωστόσο κατέληξε σε εφιάλτη, όταν το μεγαλύτερο παιδί της έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο πάνω στο πεζοδρόμιο, στην οδό Εφόδου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της περασμένης Τρίτης (3/2), όταν το κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 4,5 ετών, περπατούσε μαζί με τη μητέρα του και το μικρότερο αδερφάκι του. Ξαφνικά «εξαφανίστηκε», καθώς έπεσε σε φρεάτιο που είχε ανοιχθεί για την εγκατάσταση προβολέα φωτισμού των ενετικών τειχών.

Cretalive.gr

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προστατευτικό τζάμι της κεκλιμένης επιφάνειας είχε σπάσει, αφήνοντας εκτεθειμένες κοφτερές λαμαρίνες, ενώ το εσωτερικό του φρεατίου, βάθους περίπου 70 εκατοστών, ήταν γεμάτο σκουπίδια, στοιχείο που δείχνει ότι η επικίνδυνη κατάσταση υπήρχε εδώ και καιρό. Ο φωτισμός στο σημείο είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα η τρύπα να μην είναι ορατή.

Cretalive.gr

«Αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω, δεν θα προλαβαίναμε»

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, με βαθύ τραύμα στο σώμα του, περίπου στο ύψος της λεκάνης, το οποίο έφτασε μέχρι το κόκαλο. «Μας είπαν ότι αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δεν θα προλαβαίναμε να το πάμε στο νοσοκομείο», δήλωσαν οι γονείς.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, υπέρηχο και αξονική τομογραφία. Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες, ελέγχθηκε η κινητικότητα για πιθανή νευρική βλάβη και του έγιναν εσωτερικά και εξωτερικά ράμματα.

Cretalive.gr

Πέρα από την αγωνία και την ταραχή, οι γονείς εκφράζουν την οργή τους για την, όπως τη χαρακτηρίζουν, εγκληματική αμέλεια όσων «φυτεύουν φονικές παγίδες σε πεζοδρόμια, αδιαφορώντας για τις συνέπειες». Όπως τονίζουν, το περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, ενώ ακόμη και αν το τζάμι δεν ήταν σπασμένο, οι προεξέχουσες λαμαρίνες καθιστούν το σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου και επιθυμούν τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκατάσταση της επικίνδυνης κακοτεχνίας. Παράλληλα, διερωτώνται ποιος έδωσε την έγκριση να ανοιχθεί φρεάτιο πάνω σε πεζοδρόμιο, τη στιγμή που αντίστοιχες εγκαταστάσεις προβολέων έχουν γίνει σε χώρους πρασίνου.