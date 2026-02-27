Ρέντη: Συνελήφθη ο ηλικιωμένος που απείλησε μαθητές με όπλο- «Το κουνούσε πέρα δώθε, φοβηθήκαμε»

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίζεται σε βάρος του 81χρονου, ο οποίος απείλησε μαθητές γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη 26/2 στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν μαθητές γυμνασίου είχαν λεκτική αντιπαράθεση με περιοίκο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.

Ο Άγγελος, μαθητής του σχολείου, μιλώντας στο Action24 για το σοκαριστικό περιστατικό που βίωσε, περιγράφει: «Χθες καθόμασταν στις κερκίδες και μια στιγμή ακούω κάτι παιδιά από πίσω να φωνάζουν "έχει όπλο", δεν έδωσε και πολλή σημασία γιατί νόμιζα ότι έλεγαν πίσω από το σχολείο και μια στιγμή γυρνάω και τον βλέπω τον γέρο με το όπλο και αρχίζω να τρέχω. Μετά το έμαθαν οι δάσκαλοι, η διευθύντρια, πήγαν εκεί και φώναξαν την Αστυνομία».

«Κουνούσε το όπλο σε εμάς πέρα δώθε, όχι σε κάποιον συγκεκριμένα να απειλήσει. Φώναζε γιατί κάνουμε φασαρία και τέτοια. Εγώ πρώτη φορά τον είδα, δεν είχε ξαναεμφανιστεί», ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του 81χρονου. Σε κατ' οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.