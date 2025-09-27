Ποια ημέρα και γιατί θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων ν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη , πολιούχου της πόλης.



Η αργία «κάθεται» σε Παρασκευή, χαρίζοντας σε μαθητές και γονείς ένα απρόσμενο τριήμερο ξεκούρασης. Από νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι γυμνάσια και λύκεια, οι αίθουσες θα μείνουν κλειστές.



Ήδη οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς με επίσημες ανακοινώσεις: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».