Καιρός: Τριήμερο για βουτιά στη θάλασσα - Άνοδος του υδράργυρου την Κυριακή

Με γενικά καλό καιρό θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, περιορισμένη αστάθεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο (30/5), το πρωί θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες, τοπικού χαρακτήρα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά κυρίως της δυτικής Ελλάδας και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26-28 και τοπικά τους 29-30οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-28 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Κυριακή (31/5), αναμένεται γενικά καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές, με αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά περισσότερη στη Θράκη. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 29-31 και τοπικά τους 32-34οC, με τους ανέμους στα πελάγη να μη ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.

Τη Δευτέρα (1/6), αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 30-34, ενώ στην υπόλοιπη τους 27-30οC. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν μπόρες με τους νοτιάδες στα πελάγη να μη ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.