Η ζέστη... ανεβάζει στροφές - Καλοκαιρινός ο καιρός την Τετάρτη

Και ενώ η δυτική Ευρώπη βιώνει έναν πρωτόγνωρο για την εποχή καύσωνα, στην Ελλάδα επικρατούν πιο ήπιες θερμοκρασίες, παρ’ όλα αυτά η ζέστη θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες και θα επικρατήσουν πιο υψηλές από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στη νότια χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, το εσωτερικό της Κρήτης και τη Ρόδο θα σημειωθούν λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα το βράδυ να εξασθενούν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 28-30 και τοπικά τους 31-33, ενώ στη νησιωτική χώρα μέχρι τους 24-27οC.

'Εως 31 βαθμούς Κελσίου στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-31 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα γύρω από αυτά για σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Πέμπτη θα κορυφωθεί η ζέστη, αλλά παράλληλα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και με χαλαζοπτώσεις.