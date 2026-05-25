Αρχίζει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η εβδομάδα που ξεκίνησε, θα θυμίσει περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία σταδιακά να ανεβαίνει και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς, ενώ η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις. Το πρωί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, ενώ από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και θα σημειωθούν μπόρες στη Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου και την κεντρική Στερεά. Το βράδυ κατά τόπους θα επιμείνουν τα φαινόμενα στη Μακεδονία.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 27-29 και τοπικά τους 30-31, ενώ στη νησιωτική χώρα μέχρι τους 23-26οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και από το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και από την Τετάρτη παρά το γεγονός ότι θα επικρατήσει περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και τοπικά θα φτάσει μέχρι τους 31-33 βαθμούς.

☀️ Ο καιρός θυμίζει πλέον καλοκαίρι! 🌤️ Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο βροχές νωρίς στη Θράκη και σύντομες απογευματινές μπόρες σε Μακεδονία, Ήπειρο, βόρεια Θεσσαλία και κεντρική Στερεά. 🌬️ Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, στα 4-5 μποφόρ. 🌡️ Η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο: ▪️ 27-30 βαθμοί στις περισσότερες περιοχές ▪️ έως 29 βαθμούς στην Αττική με ήλιο και λίγα σύννεφα ▪️ έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν αποκλείεται βροχή αργά το βράδυ 🔥 Και το σημαντικότερο; Από τα μέσα της εβδομάδας η ζέστη ανεβάζει ακόμα περισσότερο στροφές, με το σκηνικό να γίνεται ολοένα και πιο καλοκαιρινό. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

