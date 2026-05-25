Αρχίζει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η εβδομάδα που ξεκίνησε, θα θυμίσει περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία σταδιακά να ανεβαίνει και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς, ενώ η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις. Το πρωί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, ενώ από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και θα σημειωθούν μπόρες στη Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου και την κεντρική Στερεά. Το βράδυ κατά τόπους θα επιμείνουν τα φαινόμενα στη Μακεδονία.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 27-29 και τοπικά τους 30-31, ενώ στη νησιωτική χώρα μέχρι τους 23-26οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και από το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και από την Τετάρτη παρά το γεγονός ότι θα επικρατήσει περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και τοπικά θα φτάσει μέχρι τους 31-33 βαθμούς.