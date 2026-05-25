Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι ειδικοί: Τι δείχνουν οι προγνώσεις για τους επόμενους μήνες

Για ένα «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι ειδικοί, με τα στοιχεία των εποχικών προγνώσεων να δείχνουν τάση για θερμοκρασίες υψηλότερες, από τα κανονικά επίπεδα, για τους επόμενους μήνες.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα», ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, τόνισε αρχικά ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρό το επόμενο διάστημα, ωστόσο αυτό συνήθως δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον καιρό της Ευρώπης και της Ελλάδας.

«Το Ελ Νίνιο είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, αρκετά μακριά από εμάς. Έχει ως χαρακτηριστικό τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στα επιφανειακά νερά του Ειρηνικού. Οι περιοχές που βρίσκονται κοντά, όπως η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία και άλλες, επηρεάζονται πολύ σημαντικά. Επηρεάζεται επίσης και η περιοχή της Βόρειας Αμερικής», εξήγησε ο Κώστας Λαγουβάρδος.

«Λιγότερο έως πολύ λιγότερο επηρεάζεται η περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι ένα φαινόμενο που έχει περιοδικότητα. Έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη. Για αυτό και στα μεγάλα Ελ Νίνιο του παρελθόντος, ήταν και οι πιο ζεστές χρονιές που έχουμε βιώσει ως πλανήτης», ανέφερε, εξηγώντας ότι το φαινόμενο αυτό έρχεται να λειτουργήσει προσθετικά στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε ένα ισχυρό Ελ Νίνιο προς το τέλος αυτής της χρονιάς και ίσως τους πρώτους μήνες του 2027. Τον Ιούνιο θα βγουν νέες προγνώσεις, πιο έγκυρες, σχετικά με αυτήν την εξέλιξη», σημείωσε.

«Η τάση του καλοκαιριού είναι για υψηλότερες θερμοκρασίες»

Ανεξάρτητα από το Ελ Νίνιο, όπως εξήγησε ο Κώστας Λαγουβάρδος, οι εποχικές προγνώσεις για το προσεχές καλοκαίρι δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα είναι αρκετά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. «Κάτι το οποίο, δυστυχώς, στην Ευρώπη το βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια», είπε.

Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, αν αυτό θα συμβεί μέσα από παρατεταμένα διαστήματα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες ή με πιο σύντομα, αλλά πολύ ισχυρά επεισόδια καύσωνα. «Πάντως, τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια, βιώσαμε στην Ελλάδα πολύ μεγάλης διάρκειας καύσωνες, που δεν είχε ξανασυμβεί να έρθουν τόσο κοντά χρονικά από το ένα έτος στο επόμενο», σημείωσε ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Σχετικά με τις χαλαζοπτώσεις και τα έντονα φαινόμενα των τελευταίων ημερών σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, τόνισε: «ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δύο μήνες που έχουμε έντονη καταιγιδοφόρο δραστηριότητα στη χώρα μας». «Η ελληνική άνοιξη έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε αστάθεια στα ηπειρωτικά, πιο περιορισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει», ανέφερε ο διευθυντής προγνώσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.