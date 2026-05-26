Τι είναι ο «θερμικός θόλος» που φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη - Θα επηρεαστεί η Ελλάδα;

Με ένα ακραίο κύμα καύσωνα για την εποχή βρίσκεται αντιμέτωπη η δυτική Ευρώπη, με τη θερμοκρασία τα τελευταία 24ωρα να φτάνει τους 37 βαθμούς στη Γαλλία, τους 35 στην Αγγλία, ενώ τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Ισπανία.

Στη Γαλλία, οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν αποτελούν ρεκόρ για μήνα Μάιο, όπως ανέφερε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ η σημερινή ημέρα αναμένεται ακόμα πιο ζεστή. «Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου θα σημειωθούν στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για 'καύσωνα'. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί η Météo-France.

Τι είναι ο «θερμικός θόλος» που προκαλεί τον ακραίο καύσωνα

Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αποδίδονται στην εμφάνιση ενός φαινομένου που ονομάζεται «θερμικός θόλος». Πρόκειται για ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες κοντά στην επιφάνεια της Γης.

Η παρατεταμένη ηλιοφάνεια και η περιορισμένη ανάπτυξη νεφώσεων, οδηγούν σε περαιτέρω συσσώρευση θερμότητας, παρατείνοντας και ενισχύοντας το θερμό κύμα. Αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται συχνά στη δυτική Βόρεια Αμερική.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα φαίνεται να έχει διάρκεια μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου. Ωστόσο, το πρώιμο αυτό κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία στη χώρα μας θα ανέβει αισθητά τις επόμενες ημέρες.