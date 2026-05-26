7 νεκροί στη Γαλλία και 4 στη Βρετανία από τον καύσωνα - Ρεκόρ θερμοκρασιών σε όλη την Ευρώπη

Ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική Ευρώπη, προκαλώντας πολλαπλούς θανάτους, θερμοκρασίες-ρεκόρ και αυξημένες προειδοποιήσεις από τις αρχές. Η ακραία ζέστη, σπάνια για μήνα Μάιο, οδηγεί ήδη σε σοβαρά προβλήματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Στο Λονδίνο, η θερμοκρασία άγγιξε τους 35°C στις περιοχές Kew Gardens και Heathrow, σπάζοντας για δεύτερη ημέρα συνεχόμενα το ιστορικό ρεκόρ του 1922. Η πόλη κατέγραψε επίσης μια «τροπική νύχτα», με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

🚨 NEW: The UK has again recorded the hottest May day ever at 35.0°C in Kew Gardens and Heathrow pic.twitter.com/ndn97SSUAD — Politics UK (@PolitlcsUK) May 26, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 36 βαθμούς, ενώ οι θερμοκρασίες παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές και τη νύχτα. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, ένας «θερμικός θόλος», δηλαδή θερμή μάζα παγιδευμένη από σύστημα υψηλών πιέσεων, ωθεί τις θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα κατά περισσότερο από 10 βαθμούς.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η ακραία καιρική συμπεριφορά, σε ασυνήθιστες περιόδους, αυξάνεται σημαντικά λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο Peter Thorne, από το ICARUS Climate Research Centre στην Ιρλανδία, τόνισε ότι τέτοιοι καύσωνες «έχουν γίνει πιο πιθανοί και πιο έντονοι λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», χαρακτηρίζοντας τα νέα ρεκόρ «αδιανόητα».

Τέσσερις νεκροί στη Βρετανία - Επτά στη Γαλλία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θρηνεί ήδη τέσσερις θανάτους: τρεις έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνες και ταμιευτήρες, ενώ ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τουλάχιστον επτά θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, πέντε από πνιγμούς και δύο σε αθλητικές διοργανώσεις. Στις ακτές του Ατλαντικού σημειώθηκε μπαράζ περιστατικών, με δύο ακόμη πνιγμούς την Κυριακή στην περιοχή της Gironde, όπου τα ισχυρά ρεύματα έγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Δυσφορία, πυρκαγιές και προβλήματα μετακίνησης

Στο Λονδίνο, χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν σε συρμούς χωρίς κλιματισμό, ενώ διεκόπησαν δρομολόγια από τον σταθμό Waterloo λόγω καπνών στις γραμμές.

Στη Σκωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα με μεγάλη πυρκαγιά στο Arthur’s Seat, το εμβληματικό ύψωμα του Εδιμβούργου.

Η ζέστη έχει εξαπλωθεί και στη νότια Ευρώπη: στη Σεβίλλη η θερμοκρασία έφτασε τους 38°C, ενώ σε πολλά τμήματα της Ισπανίας ο υδράργυρος κινείται 5–10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο. Στη Ρώμη, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμών Κελσίου

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.