Καύσωνας στο Παρίσι «χτυπά» το Roland Garros: Ψεκάζουν με νερό το κοινό για να δροσιστούν

Το Roland Garros διεξάγεται φέτος υπό συνθήκες έντονου καύσωνα στο Παρίσι, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 33 βαθμούς τις δύο πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε παίκτες, θεατές και εργαζόμενους. Στο τουρνουά συμμετέχουν και οι Έλληνες τενίστες Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.

REUTERS

Κατά τη διάρκεια του αγώνα πρώτου γύρου ανάμεσα στους Αντρέι Ρούμπλεφ και Ιγνάτσιο Μπους, σημειώθηκε απρόσμενο περιστατικό, όταν μια ball girl άρχισε να παραπατά λόγω της αφόρητης ζέστης και παραλίγο να λιποθυμήσει.

Η διαιτητής αντιλήφθηκε άμεσα την κατάσταση, διέκοψε την αναμέτρηση και έσπευσε να βοηθήσει τη νεαρή, η οποία δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Αφού διαπιστώθηκε ότι είχε τις αισθήσεις της, αποχώρησε από το γήπεδο υπό το χειροκρότημα των θεατών, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η έντονη ζέστη επηρέασε και τους θεατές, με ανθρώπους της διοργάνωσης να ψεκάζουν με νερό το κοινό κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ του Θανάσης Κοκκινάκης και του Τέρενς Ατμάν, σε μια προσπάθεια να τους δροσίσουν.

The @rolandgarros gardeners are working hard to keep the fans cool 💧😂 pic.twitter.com/G0X7VKNt1j — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 25, 2026

Ο Κοκκινάκης κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 σετ και να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Οι ακραίες συνθήκες επηρέασαν έντονα και τους αθλητές. Ο Κάσπερ Ρουντ, μετά τη νίκη του επί του Ρομάν Σαφιούλιν, δήλωσε ότι ένιωθε σαν να «περπατούσε σαν ζόμπι» εξαιτίας της ζέστης.

Όπως ανέφερε, αντιμετώπισε κράμπες και χρειάστηκε ιατρικά διαλείμματα, χρησιμοποιώντας παγωμένες πετσέτες και νερό για να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματός του κατά τις αλλαγές πλευρών.

Φόβοι για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία ενδέχεται να ενταθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 38 ή 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, σε ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο» για την εποχή.