Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, Αθηνών, Πειραιά - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το γνώριμο σκηνικό ταλαιπωρίας στα «παραδοσιακά» σημεία του λεκανοπεδίου ενώ σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους οι πρώτες σταγόνες βροχής.

Κίνηση με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν. Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ενώ οι χαμηλές ταχύτητες αναμένεται να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Αττική Οδό εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/K4VAkkE7QH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 29, 2026

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κίνηση στους εξής οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Σχιστού

Κίνηση μετ’ εμποδίων συναντούν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και εκτείνεται μέχρι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη συγκέντρωση υδάτων σε ορισμένα σημεία, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων δυσχερή.

Κίνηση και έντονη συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι παρουσιάζει σημάδια «εμφράγματος», επηρεάζοντας τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο των οχημάτων.

Παράλληλα, ο όγκος των οχημάτων στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων πυκνώνει διαρκώς, με τις καθυστερήσεις να γίνονται όλο και πιο έντονες για όσους κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας.

Αντίθετα, η κίνηση παραμένει ελάχιστη στους βασικούς άξονες των νοτίων προαστίων, όπως στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα.