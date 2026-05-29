Εγκλωβισμός οδηγών στην Αττική Οδό: Εισαγγελική πρόταση ενοχής για 4 στελέχη του παραχωρησιούχου

Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για το χάος που επικράτησε στις 24 Ιανουαρίου 2022, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για σχεδόν ένα 24ωρο στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ελπίδα», πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, τα στελέχη της εταιρείας δεν ζήτησαν εγκαίρως από την Τροχαία τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, παρά την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων.



Αντίθετα, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την απαλλαγή των δύο στελεχών της εταιρείας «Αττική Οδός». Όπως μεταξύ άλλων ανέφερε, «η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”, οι οποίες είχαν και την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Σε ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο, είχε κατατεθεί και εγκριθεί το σχετικό σχέδιο, είχε υλοποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια άσκηση. Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε».