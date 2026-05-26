Απίστευτη ταλαιπωρία στα σύνορα του Έβρου: Αναμονή 10 ωρών λόγω των νέων ελέγχων στο Τελωνείο

Για καθυστερήσεις μέχρι και 10 ώρες, ουρές αυτοκινήτων έως 6 χιλιόμετρα και απίστευτη ταλαιπωρία στα σύνορα του Έβρου, κάθε φορά που οι ροές των Τούρκων ταξιδιωτών αυξάνονται, όπως την περίοδο που έχει Μπαϊράμι, κάνει λόγο το μέλος του ΔΣ των ταξιδιωτικών πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τάκης Δολιανίτης.

«Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής. Έρχομαι δυο φορές την εβδομάδα στο Τελωνείο Κήπων εδώ και 40 χρόνια και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή ροή των ταξιδιωτών επισκεπτών. Αν και το προσωπικό, τόσο του Τελωνείου όσο και της αστυνομίας, κάνουν τα αδύνατα δυνατά, ψυχή τε και σώματι, η κατάσταση παραμένει χαώδης», τονίζει ο κ. Δολιανίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Από τις 8 γραμμές στην Τουρκία σε 2 στην Ελλάδα

Εξηγώντας το φαινόμενο, τονίζει ότι ειδικά τώρα που ξεκίνησε το μεγάλο ρεύμα εισόδου Τούρκων επισκεπτών στην χώρα μας λόγω του Κουρμπάν - Μπαϊράμι, από τις 8 γραμμές ελέγχου από την Τουρκία καταλήγουν σε δυο γραμμές στην Ελλάδα.

Σε αυτό προστίθενται οι απαραίτητοι βιομετρικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται για τους κατοίκους τρίτων χωρών, δηλαδή γίνεται η καταγραφή όλων των μη Ευρωπαίων πολιτών από την ΕΛΑΣ, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο.

«Το λογισμικό που διαθέτουν για τον σκοπό αυτό είναι αρκετά αργό. Έχω χρονομετρήσει. Για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από βιομετρικό έλεγχο (φωτογράφιση και δακτυλικά αποτυπώματα) χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά. Φανταστείτε ένα λεωφορείο με 50 άτομα πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει», σημειώνει ο κ. Δολιανίτης.

«Επίσης οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ώστε το λεωφορείο που έχει ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσει το γραφείο ελέγχου». Αυτό, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, «δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις εκδρομές από και προς Τουρκία και αυτό διαπιστώνεται και σε πολλές ακυρώσεις που γίνονται στα γραφεία προκειμένου να μην υποστούν αυτή την ταλαιπωρία όταν η εκδρομή τους είναι τριήμερη».

«Η προσπάθεια του προσωπικού δεν αρκεί»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, από την περασμένη Παρασκευή (22/5) μέχρι και την Κυριακή, οι ώρες αναμονής στα σύνορα ήταν από 8 έως 10, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό τελωνείο έφτανε μέχρι τα Ύψαλα, δηλαδή στα 6 χιλιόμετρα.

Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας για επιβατικά, επιβατικά λεωφορεία, φορτηγά ψυγεία και φορτηγά, οι 3 δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά.

Αυτός ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας αναμένεται να δημιουργήσει έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στην χώρα μας, ο αριθμός των οποίων κάθε φορά αυξάνεται θεαματικά.

«Είναι τρομερό. Το 1883 υπήρχε το θρυλικό Orient Express που περνούσε από την Κομοτηνή, τον Έβρο και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι ταξιδιώτες, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Οι άνθρωποι της ΑΑΔΕ , του Τελωνείου, της Αστυνομίας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία υποδομή που να βοηθάει το τεράστιο τουριστικό ρεύμα που υπάρχει», καταλήγει ο Τάκης Δολιανίτης.