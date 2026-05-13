ΑΑΔΕ: Δορυφόροι, κάμερες και ψηφιακοί ανιχνευτές στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου

Στην εγκατάσταση νέου συστήματος παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς σε 24 βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας με δορυφορικά συστήματα GPS, κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, αυτόματες ζυγαριές και μπάρες, κινητές μονάδες ελέγχου και συσκευές εντοπισμού, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό περιπτώσεων λαθραίας διακίνησης καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων.



Με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι τελωνειακές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για την ποσότητα, το είδος και την προέλευση των εμπορευματοκιβωτίων και θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των οχημάτων και να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.



Με την λειτουργία του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί με 220 κάμερες CCTV, 282 μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης,16 σταθερά x-rays, 6 κινητά x-rays, 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, 165 κάμερες spy, 19 τοπικά κέντρα ελέγχου, 17 οχήματα τύπου SUV, 4 ανακριτικά οχήματα τύπου VAN, 10.500 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού (GPS Trackers), 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου – εξόδου και 56 μηχανήματα ανάγνωσης και συλλογής καρτών εισόδου – εξόδου.



Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύγχρονο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Κοντέινερς θα εγκατασταθεί σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου σε βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Έλεγχοι σε χερσαία σύνορα και λιμάνια

Στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικά σημεία εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, η Δοϊράνη, οι Κήποι και οι Καστανιές. Από τα σημεία αυτά διέρχονται καθημερινά επαγγελματικά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα από και προς γειτονικές χώρες και η παρακολούθηση των φορτηγών και των βυτιοφόρων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και άλλων εμπορευμάτων υψηλής φορολογικής αξίας.



Επίσης το σύστημα θα εγκατασταθεί σε λιμάνια που αποτελούν κρίσιμους κόμβους για τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών και οχημάτων. Στη λίστα περιλαμβάνονται το Τελωνείο Κέρκυρας, στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας, στο Τελωνείο Πατρών, στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, στο Τελωνείο Λαυρίου, στο 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στα τελωνεία Μυτιλήνης, Χίου, Κω και Ηρακλείου.



Επιπλέον θα καλυφθούν και άλλα σημεία στρατηγικής σημασίας, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, με τον λιμένα Ελευσίνας και την εγκατάσταση Μεταμόρφωσης καθώς και τελωνεία στα βόρεια σύνορα όπως των Σερρών με τον Προμαχώνα, της Δράμας με την Εξοχή, της Ξάνθης με τον Άγιο Κωνσταντίνο και το Δημάριο, της Νέας Ορεστιάδας με το Ορμένιο και τον Κυπρίνο και της Κομοτηνής με τη Νυμφαία.