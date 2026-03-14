«ΔΕΟΣ» σε φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, οικονομικό έγκλημα - Ενεργοποιείται το νέο «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του μαύρου χρήματος, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος ρίχνει από τη Δευτέρα η ΑΑΔΕ τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών («ΔΕΟΣ») που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση με σύγχρονα ελεγκτικά εργαλεία και εξοπλισμό όπως drones, φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα και σκάφη και σε στενή συνεργασία με διεθνείς αρχές.



Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, αποστολή της «ΔΕΟΣ» είναι:



- Ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής και δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.



- Η διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων πρόληψης και δίωξης, εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και μερικών επιτόπιων ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής καθώς και κάθε φαινομένου απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.



- Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Συνεργασία με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες

- Η διασφάλιση της συνεργασίας με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, απάτης και παρατυπίας και λοιπών εστιών οικονομικού εγκλήματος, που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.



- Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.



Οι ομάδες ελέγχου της «ΔΕΟΣ» θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων όπως η απάτη στον ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας και οι καταχρήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη Europol για την αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη στον ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» και το ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης η συμμετοχή της «ΔΕΟΣ» στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων ενώ στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων η συνεργασία με τη Frontex και με τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως σε ζητήματα που άπτονται της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.