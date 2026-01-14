ΑΑΔΕ: Νέα επιχείρηση «ΔΕΟΣ» κατά φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης

Σε δημιουργία νέων μονάδων, αναβάθμιση των εργαλείων και συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) προχωρά η ΑΑΔΕ, με στόχο να αποτελέσει το «βαρύ πυροβολικό» για την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης στον ΦΠΑ και του οικονομικού εγκλήματος.



Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, για την ανασυγκρότηση του ελεγκτικού μηχανισμού από τις 16 Μαρτίου ανακαθορίζεται η εσωτερική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών ενώ ενισχύονται και δημιουργούνται εξειδικευμένες μονάδες οι οποίες θα αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι στόχοι της ΓΔ ΔΕΟΣ

Ειδικότερα με βάση την απόφαση, οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) είναι:



- Ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής και δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.



- Η διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων πρόληψης και δίωξης, εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και μερικών επιτόπιων ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής καθώς και κάθε φαινομένου απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.



- Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών.

Συνεργασία διωκτικών υπηρεσιών

- Η διασφάλιση της συνεργασίας με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, απάτης και παρατυπίας και άλλων εστιών οικονομικού εγκλήματος.



- Οι υπηρεσίες της ΔΕΟΣ δύνανται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.



- Η επιχειρησιακή διασύνδεση και η δυνατότητα συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, όπως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με αρμοδιότητα για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Europol για την αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη στον ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» και το ξέπλυμα χρήματος, την Eurofisc για τη ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και τη Frontex για τη παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων και τη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.