ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Τα καμάκια» - Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach

Μία ακόμη υπόθεση ψηφιακής φοροδιαφυγής, με «όχημα» τα social media, αποκάλυψαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , βάζοντας στο μικροσκόπιο τη δράση γνωστού dating coach.



Με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου για τον εντοπισμό αδήλωτων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, η ΑΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει, επί πληρωμή, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ενήλικες άνδρες εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερα από 2.000 άτομα φέρονται να έχουν αγοράσει πακέτα υπηρεσιών, με υποσχέσεις για «βελτίωση» του τρόπου προσέγγισης των γυναικών.

Σεμινάριο σε ξενοδοχείο με εισιτήριο

Κατά τη χαρτογράφηση της παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα στο TikTok, διαπιστώθηκε η διοργάνωση οργανωμένου σεμιναρίου επί πληρωμή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων. Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ παρευρέθηκαν διακριτικά στην εκδήλωση, προσποιούμενα τους συμμετέχοντες.

Χωρίς αποδείξεις για τους συμμετέχοντες

Η αιφνιδιαστική επέμβαση των ελεγκτών αποκάλυψε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για το σύνολο των παρευρισκομένων, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική επαγγελματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας. Από τις διασταυρώσεις στοιχείων που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα social media, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.