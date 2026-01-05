Πάνω από 72.000 έλεγχοι από την ΑΑΔΕ το 2026 - Επιστρατεύονται νέα ψηφιακά «όπλα»

Νέου τύπου μαζικούς ελέγχους και διασταυρώσεις για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και του «μαύρου χρήματος» εξαπολύει μέσα στο 2026 ο φορολογικός μηχανισμός, όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία θα διενεργηθούν συνολικά 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και μοριοδότησης και με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων.



Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν οι επιστροφές φόρου, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ο ΦΠΑ, οι ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας και όσες προέκυψαν μετά από εισαγγελική παραγγελία, τα παραστατικά για τη διακίνηση προϊόντων καθώς και το ηλεκτρονικό και ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Ειδικότερα το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι το 2026 θα διενεργηθούν:

- 26.000 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.



- 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.



- 18.000 στοχευμένοι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.



- 2.500 έλεγχοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων με έμφαση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.



- 900 ειδικές έρευνες που αφορούν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση

Για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του «οπλοστασίου» κατά της φοροδιαφυγής η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί νέες παρεμβάσεις όπως υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις, ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο, δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές, νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων.



Παράλληλα για την άμεση και αποτελεσματικότερη δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ενοποιώντας τα ελεγκτικά της τμήματα. Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια.

Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου προσωπικού, παρεμβαίνει οργανωμένα στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας. Η νέα μονάδα θα πραγματοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.