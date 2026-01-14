Νέος γύρος ελέγχων οχημάτων: Πάνω από 80.000 ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη

Η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αποστολή τρίτου κύκλου ειδοποιητηρίων προς ιδιοκτήτες που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ασφάλιση και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2025. Συνολικά, στον νέο αυτό γύρο έχουν αποσταλεί 80.429 ειδοποιητήρια, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της νομιμότητας στο σύνολο του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα.

Τι δεν πληρώνουν οι οδηγοί

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειονότητα των ειδοποιήσεων αφορά περιπτώσεις μη ασφάλισης οχημάτων. Συγκεκριμένα, 66.702 ειδοποιητήρια σχετίζονται με την έλλειψη ενεργής ασφάλισης, με τα 61.317 να απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και τα 5.385 σε νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, 13.727 ειδοποιήσεις αφορούν τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 12.798 έχουν αποδέκτες ιδιώτες και οι 929 επιχειρήσεις ή άλλες νομικές οντότητες. Οι έλεγχοι αυτοί βασίζονται σε δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025.

Φωτο: Intime

Ο τρίτος κύκλος ειδοποιήσεων έρχεται να προστεθεί στους δύο προηγούμενους, κατά τους οποίους είχαν ήδη αποσταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για οφειλές τελών κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για ζητήματα ασφάλισης. Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο βασικός στόχος δεν είναι τιμωρητικός, αλλά ενημερωτικός, ώστε οι ιδιοκτήτες οχημάτων να γνωρίζουν τις παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί και να προχωρούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Τρίτος κύκλος ειδοποιήσεων

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίνονται ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται σημαντικός αριθμός συμμορφώσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 31.777 οχήματα έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ 62.264 οχήματα προχώρησαν σε ενεργοποίηση ασφάλισης μετά την αποστολή των σχετικών ειδοποιήσεων. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι λειτουργούν ως αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης και συμμόρφωσης.

Η ενημέρωση των πολιτών και των εκπροσώπων νομικών προσώπων πραγματοποιείται, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα του Δημοσίου.

Φωτο αρχείου: Intime

Όσοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν μήνυμα και ηλεκτρονική ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ για τους υπόλοιπους η επικοινωνία γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ψηφιακή επικοινωνία, ακολουθεί αποστολή μέσω ταχυδρομείου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των οχημάτων τους μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Εκεί παρέχονται πληροφορίες για τη φύση της μη συμμόρφωσης και τις διαθέσιμες επιλογές άμεσης τακτοποίησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι ειδοποιήσεις που θα συνοδεύονται από βεβαιωμένα πρόστιμα αναμένεται να αποσταλούν μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και την ΕΔΟΕ.