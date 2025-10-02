Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε «χρόνια πολλά» για την 65η επέτειο της Κύπρου

Με δυο στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θέλησε να ευχηθεί στην Κύπρο χρόνια πολλά για την 65η επέτειο από την ανεξαρτησία της.

Συγκεκριμένα, η Γκίλφοϊλ ανάρτησε ένα βίντεο με την κυπριακή σημαία να ανεμίζει ενώ στη λεζάντα έγραψε «Χρόνια πολλά Κύπρο 1η Οκτωβρίου» ενώ στη δεύτερη εικόνα που φαίνεται, γράφει «Χρόνια πολλά Κύπρο, 65 χρόνια».

Η 1η Οκτωβρίου 1960 έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται στην Κύπρο ως η ημέρα ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος τον Αύγουστο του 1960 με βάση τις συμφωνίες.

Ιστορικά, η Κύπρος απέκτησε την Ανεξαρτησία της στις 16 Αυγούστου 1960. Στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει ως επίσημη Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου την 1η Οκτωβρίου, ώστε η επέτειος να εορτάζεται με όλες τις τιμές και στην παρουσία διεθνών διπλωματικών σωμάτων.

Πώς γεννήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία

Με τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959, τον τετραμερή συμβιβασμό μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, τερματίστηκε η βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου και ιδρύθηκε ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος.

Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου είχαν υπογραφεί η μεν πρώτη στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης στις 11 Φεβρουαρίου του 1959 από τους Κωνσταντίνο Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό της Τουρκίας, η δε δεύτερη στο Λάνκαστερ Χάουζ του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, από τους δύο προαναφερθέντες συν τον Βρετανό ομόλογό τους Χάρολντ Μακμίλαν, ενώ κάποια συνημμένα κείμενα είχαν υπογραφεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ' και τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσούκ, οι οποίοι είχαν γνώση του συνόλου των συμφωνιών.