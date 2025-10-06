Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Το μήνυμα για «ειρήνη μέσω της ισχύος»

Μπορεί στην Αθήνα να αδημονούν για την έλευση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ αλλά για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπάρχουν διάφορες υπηρεσιακές εκκρεμότητες πριν φτάσει επισήμως στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών είναι η νέα πρέσβης να ενημερωθεί από τους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ για ζητήματα που αφορούν στη θέση της. Η Πρέσβης Γκίλφοιλ στο πλαίσιο των ενημερωτικών της επισκέψεων σε υπουργεία των ΗΠΑ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της κ. Γκίλφοιλ στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζει την κεντρική σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η νέα Πρέσβης μέσω ανάρτησής της στο Instagram, όπου ανέφερε ότι «είχα την τιμή να συναντήσω τον Υπουργό Άμυνας κατά την πρώτη μου εβδομάδα στην Ουάσιγκτον πριν αναχωρήσω για την Αθήνα».

Οι άξονες της συζήτησης

Σύμφωνα με την ανάρτηση της κ. Γκίλφοιλ, οι συζητήσεις με τον Υπουργό Άμυνας επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: