Μαθαίνει γρήγορα η Κίμπερλι: Βίντεο σε τρελό ξεφάντωμα με τον Αργυρό στο Λονδίνο

Το παρών έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 09/10 η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε εκδήλωση του The Hellenic Initiative, ένας διεθνής οργανισμός Ελληνοαμερικανών με εξέχοντα μέλη και πλούσια δράση.

Το χθεσινό γκαλά πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και αφορούσε σε φιλανθρωπική βραδιά με προσκεκλημένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό ο οποίος ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων.



Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Helenic Inistiative στο Instagram, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με μια κατακόκκινη τουαλέτα, φαίνεται πως ξεφάντωσε χορεύοντας με τον Έλληνα τραγουδιστή ενώ εκείνος τραγουδούσε την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω».

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χορεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε εκδήλωση του Ηellenic Initiative στο Λονδίνο, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. pic.twitter.com/oTghweHkkI — Flash.gr (@flashgrofficial) October 10, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, στην εκδήλωση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, και η Τατιάνα Μπλάτνικ (Πριγκίπισσα Τατιάνα) η οποία είναι Διεθνής Πρέσβειρα του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην εισαγγελέας ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/09 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «εγκαινιάζοντας» και επίσημα τη θητεία της στον διπλωματικό τομέα.

Η αγάπη της Κίμπερλι για την ελληνική μουσική

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει δείξει την αγάπη της στην ελληνική μουσική. Σε ανάρτησή της για την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ, αναδημοσίευσε φωτογραφία την οποία «έντυσε» τη φωτογραφία με το τραγούδι «Στα Ώπα Ώπα» του διάσημου Έλληνα τραγουδιστή, Νίκου Κουρκούλη.