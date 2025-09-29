Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Και «με τη βούλα» πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Ορκίστηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το ρόλο της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ξεκίνησε να ασκεί και επίσημα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle). Η πρώην εισαγγελέας ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «εγκαινιάζοντας» και επίσημα τη θητεία της στον διπλωματικό τομέα.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη ο ανταποκριτής του flash.gr Δημήτρης Σουλτογιάννης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φωτογραφήθηκε (μεταξύ άλλων) και με τον Ελληνοαμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρήγα, λίγο μετά την ορκωμοσία της.

Τι έχει πει το ελληνοαμερικανικό λόμπι για την νέα πρέσβη

Την αντίδραση του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ για το πράσινο φως της Γερουσίας για τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρουσιάζει το flash.gr, που ζήτησε από τρεις επιφανείς λομπίστες της Ουάσιγκτον να δώσουν «τα φώτα τους» αναφορικά με την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Συτιλίδης, γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής και πρώην σύμβουλος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρει τα εξής: «Δεδομένης της θέσης της Ελλάδας ως σημαντικού συμμάχου του ΝΑΤΟ σε μια από τις πιο επικίνδυνες και μαστιζόμενες από συγκρούσεις γειτονιές του κόσμου, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ κ. Γκίλφοϊλ, θα φτάσει στην Αθήνα με ένα απαιτητικό χαρτοφυλάκιο ζητημάτων κρίσιμων για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας και για τα ευρύτερα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη και τις ευρύτερες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής. Η διαχείριση της ελληνοτουρκικής κυριαρχίας, των εδαφικών και νομικών διαφορών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα είναι πάντα ύψιστης σημασίας, για να αποτραπεί μια διπλωματική διαμάχη από το να εξελιχθεί σε στρατιωτική κρίση μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Συντονισμός με τον Μπάρακ

»Πιθανότατα θα συντονιστεί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ για να διασφαλίσει ότι οι πολλαπλές απειλές και οι προκλήσεις της "Γαλάζιας Πατρίδας" της Τουρκίας κατά της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας που αφορούν την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τα χωρικά ύδατα, τον εναέριο χώρο, την περιοχή πληροφοριών πτήσεων, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και συναφή θέματα στο Αιγαίο Πέλαγος, την ανατολική Μεσόγειο και τώρα στο Κρητικό Πέλαγος δεν θα κλιμακωθούν.

»Η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και οι ενεργειακοί δεσμοί στο πλαίσιο του διμερούς "Στρατηγικού Διαλόγου" θα είναι βασικά ζητήματα στην ατζέντα της διπλωματίας της. Ο κόλπος της Σούδας είναι το κέντρο των περιφερειακών επιχειρήσεων προβολής ισχύος του Έκτου Στόλου των ΗΠΑ από το Στενό του Γιβραλτάρ μέχρι τη Διώρυγα του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιθέσεων των Χούθι στις παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς.

Ο Ιωάννης Συτιλίδης (πηγή: Glomex/ΕΡΤ)

Ομπρέλα προστασίας για Exxon-Mobil και Chevron

»Θα προστατεύσει το δικαίωμα αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, όπως η Exxon-Mobil και η Chevron, να συνάπτουν συμβάσεις με την Αθήνα για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα κυρίαρχα ύδατα της Ελλάδας. Θα συνεργαστεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του προέδρου Τραμπ σχετικά με τον κομμουνιστικό κινεζικό έλεγχο στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο η Αθήνα επιδιώκει να συμπεριλάβει στον αναδυόμενο περιφερειακό εμπορικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Ο "Κάθετος Διάδρομος" της Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει βασικός κόμβος logistics, ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου για τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας, υποστηρίζοντας την οικονομία και τον στρατό της Ουκρανίας και ενσωματώνοντας την οικονομία της Ελλάδας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.

»Η προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας είναι σημαντική, δεδομένης της θέσης του Ισραήλ ως κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή και παγκόσμιου καινοτόμου στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η αγορά ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας Barak MX από την Κύπρο μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον διπλωματικό πρόβλημα, καθώς οι αυξανόμενες τουρκικές απειλές κατά της Λευκωσίας αναπόφευκτα θα σύρουν την Αθήνα στην περιφερειακή διαμάχη. Μπορεί επίσης να εργαστεί για να ενθαρρύνει την διπλωματική επίλυση της οριοθέτησης της ΑΟΖ Ελλάδας-Λιβύης και να συνεργαστεί με τον πρέσβη για να σταθεροποιήσει το μέλλον της Συρίας και να ενισχύσει την ασφάλεια των Ορθόδοξων Χριστιανών και των Κούρδων σε αυτήν την πολιορκημένη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), θεωρεί ότι: «Αυτό (ο διορισμός της κ. Γκίλφοϊλ), αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Όπως έδειξε η επίσκεψη του υπουργού Μπέργκουμ στην Ελλάδα, υπάρχουν απίστευτες ευκαιρίες - στην ενέργεια, στις αμυντικές σχέσεις κ.λπ. - που είναι έτοιμες να αξιοποιηθούν. Καμία από αυτές τις ευκαιρίες - ή άλλες ευκαιρίες όπως ο επόμενος "Στρατηγικός Διάλογος" - δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως χωρίς την παρουσία ενός πρέσβη. Ευτυχώς, η πρέσβης βρίσκεται καθ' οδόν σε ένα κομβικό σημείο και φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει δυναμικά».

Ο Έντι Ζεμενίδης (φωτο: Eurokinissi)

«Αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σε μια κομβική στιγμή»

Τέλος, ο Νίκος Λαριγκάκης, διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, υπογραμμίζει ότι: «Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) συγχαίρει την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) για την επικύρωσή της από τη Γερουσία των ΗΠΑ ως η επόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Το AHI καλωσορίζει θερμά τον διορισμό της πρέσβη Γκίλφοϊλ και της εκφράζει τις καλύτερες ευχές μας καθώς αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό διπλωματικό αξίωμα.

»Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ, βασισμένη σε κοινές δημοκρατικές αξίες και ζωτική συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Από την ίδρυσή του το 1974, το AHI έχει συνεργαστεί στενά με διαδοχικούς πρέσβεις των ΗΠΑ στην Αθήνα για την ενίσχυση των διμερών δεσμών και την προώθηση πολιτικών που υποστηρίζουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νικ Λαρυγκάκης (φωτο: Intime)

»Είμαστε περήφανοι για τις εποικοδομητικές σχέσεις που έχουμε χτίσει με τους προκατόχους της κ. Γκίλφοϊλ και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί της με το ίδιο πνεύμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σε μια κομβική στιγμή, καθώς η Ελλάδα διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, στην ενεργειακή διαφοροποίηση και στη διατλαντική συνεργασία. Το AHI παραμένει προσηλωμένο στην υποστήριξη των προσπαθειών της και στην προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο».