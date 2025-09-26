Παπασταύρου – Γκίλφοϊλ: Η νέα ενεργειακή εξίσωση

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συγκέντρωσε εξαρχής τα βλέμματα της ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το «πηγαδάκι» ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, που έσπευσε να τη γνωρίσει, και όχι μόνο για τους τύπους. Ο Παπασταύρου άλλωστε έχει ανοιχτή γραμμή με τις ΗΠΑ εδώ και μήνες, με φόντο τη Chevron και τα ενεργειακά deals που παίζονται στην περιοχή.

Η Γκίλφοϊλ, που ορκίζεται τη Δευτέρα και καταφθάνει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, θα βρει μπροστά της έναν υπουργό που ξέρει να «επενδύει» στις πρώτες εντυπώσεις. Δεν είναι μυστικό ότι θέλει να είναι από τους πρώτους συνεργάτες της στην Αθήνα και μάλιστα πριν καλά-καλά τακτοποιήσει τα χαρτιά της στη νέα πρεσβεία. Ο χρονισμός, δε, μόνο τυχαίος δεν είναι: σε λίγες εβδομάδες φτάνει στην Αθήνα και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ (6-7 Νοεμβρίου), και όλοι γνωρίζουν πως το ενεργειακό παιχνίδι γράφεται εδώ και τώρα.

Για όσους ξέρουν τα «ενδότερα», η χθεσινή συνάντηση Παπασταύρου- Γκίλφοϊλ δεν ήταν απλώς μια ευγενική χειραψία, αλλά το πρώτο επεισόδιο μιας σχέσης που θα μετρήσει. Και κάπου εδώ, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ποιος θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στο μπλοκ Ουάσιγκτον – Αθήνα.