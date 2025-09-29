Ηχηρό μήνυμα Παπασταύρου στην τουρκική πρόκληση για τη Μεσόγειο: «Καζάν - καζάν… γιοκ»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα απαντώντας στις νέες προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για «καζάν – καζάν» και «μερίδιο» στη Μεσόγειο, επιστρέφοντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Η απάντηση του Έλληνα υπουργού ήταν κοφτή: «Καζάν – καζάν… γιοκ», υπογραμμίζοντας πως «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα» (ΑΝΤ1, 29/09).

Ο Σταύρος Παπασταύρου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, επεσήμανε επίσης ότι οι επαφές του επιβεβαίωσαν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η χώρα μας διαθέτει σταθερότητα, γεωστρατηγική θέση και υποδομές για να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής», ανέφερε, μετά τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό υπουργό Περιβάλλοντος Κρις Ράιτ και τη νέα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) .