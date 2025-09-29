GREGY: Ελλάδα και Αίγυπτος φέρνουν πιο κοντά την «πράσινη ενέργεια» – Υπεγράφη το τριμερές Μνημόνιο

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου έγινε σήμερα, με την υπογραφή τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, του αιγυπτιακού Διαχειριστή EETC και της εταιρείας ELICA του Ομίλου Κοπελούζου.



Το έργο GREGY, που συγκαταλέγεται στα Έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της ΕΕ και εντάσσεται στο στρατηγικό πρόγραμμα Global Gateway, αφορά την υποθαλάσσια διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ενεργειακή συνεργασία, με ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης.

Αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

«Η διασύνδεση αυτή αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογραμμίζοντας ότι το έργο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της ΕΕ για νέους ενεργειακούς διαδρόμους.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, επεσήμανε ότι η συμφωνία προσφέρει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη προς την ELICA και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στην υλοποίηση.



Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και της εταιρείας ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A.,Γιάννης Καρύδας, σημειώνοντας ότι το έργο θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και μέρος αυτής στην Ευρώπη, σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος καταναλωτών και βιομηχανίας. «Το GREGY θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης νέων επενδύσεων και θα δημιουργήσει χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για «έργο που συμβολίζει τη φιλία και τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου».



Με το MoU δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών για την υποθαλάσσια διασύνδεση, φέρνοντας πιο κοντά την υλοποίηση ενός έργου που χαρακτηρίζεται από όλους εμβληματικό, στρατηγικό και κομβικό για το ενεργειακό μέλλον της περιοχής.