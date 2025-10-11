«Εγώ και οι υπέροχες κυρίες μου»: Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με Σήλια Κριθαριώτη και... Κίμπερλι

Μια selfie που τράβηξε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη, δημοσίευσε στο Instagram της η Αλεξάνδρα Νίκα.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου» έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα της φωτογραφίας που αναδημοσίευσαν και η Αμερικανίδα πρέσβης και η σχεδιάστρια μόδας.

Εκτός από τη φωτογραφία αυτή, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να ανταλλάσσει φιλί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται ότι έχει αναπτύξει φιλική σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή και τη σύζυγό του καθώς σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο χόρεψε με την ψυχή της το τραγούδι το «Μάλλον κάτι ξέρω».

Φιλανθρωπική βραδιά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το παρών το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση του The Hellenic Initiative, ένας διεθνής οργανισμός Ελληνοαμερικανών με εξέχοντα μέλη και πλούσια δράση.

Το γκαλά πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και αφορούσε σε φιλανθρωπική βραδιά με προσκεκλημένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό ο οποίος ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων.



Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Helenic Inistiative στο Instagram, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με μια κατακόκκινη τουαλέτα, φαίνεται πως ξεφάντωσε χορεύοντας με τον Έλληνα τραγουδιστή ενώ εκείνος τραγουδούσε την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω».

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χορεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε εκδήλωση του Ηellenic Initiative στο Λονδίνο, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. pic.twitter.com/oTghweHkkI — Flash.gr (@flashgrofficial) October 10, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, στην εκδήλωση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, και η Τατιάνα Μπλάτνικ (Πριγκίπισσα Τατιάνα) η οποία είναι Διεθνής Πρέσβειρα του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην εισαγγελέας ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/09 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «εγκαινιάζοντας» και επίσημα τη θητεία της στον διπλωματικό τομέα.

Η αγάπη της Κίμπερλι για την ελληνική μουσική

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει δείξει την αγάπη της στην ελληνική μουσική. Σε ανάρτησή της για την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ, αναδημοσίευσε φωτογραφία την οποία «έντυσε» τη φωτογραφία με το τραγούδι «Στα Ώπα Ώπα» του διάσημου Έλληνα τραγουδιστή, Νίκου Κουρκούλη.