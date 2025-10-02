Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε ένα 2χρονο αγοράκι

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 20χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης 1/10 παρέσυρε ένα αγοράκι δύο ετών και στην συνέχεια το εγκατέλειψε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ενώ σε βάρος του οδηγού μοτοσικλέτας σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Τι συνέβη

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο 20χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγη ώρα αργότερα και τον οδήγησαν στο Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.