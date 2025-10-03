Κυψέλη: Χειροπέδες σε νοσηλευτή που δήλωνε «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» - Βρέθηκε με οπλοστάσιο

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη, άνδρας, τον οποίο κατάφεραν να παγιδεύσουν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα στην κατοχή του είχε από χειροβομβίδα μέχρι και όλμο.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος νοσηλευτής διατηρούσε στο σπίτι του επί της οδού Λέσβου στην Κυψέλη (Αθήνα) ολόκληρο οπλοστάσιο, που περιελάμβανε όλμο, χειροβομβίδα, σφαίρες, δακρυγόνο και κρότου λάμψης. Ο 57χρονος νοσηλευτής εργαζόταν, μάλιστα, σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπως δήλωσε στις Αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι άνδρας κυκλοφορούσε στη γειτονιά παριστάνοντας τον αστυνομικό και διενεργούσε ελέγχους. Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις από τις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Όταν τον προσέγγισαν σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR εκείνος τους είπε πως «είναι δικός τους» και πως «ανήκει στους Θεματοφύλακες του Συντάγματος». Έδειξε, μάλιστα, ενδιαφέρον για τον οπλισμό των αστυνομικών.

Παράλληλα, φάνηκε να έχει γνώσεις πάνω στα όπλα και τους είπε πως ασχολείται μόνο με μεγάλα πράγματα. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον προσήγαγαν και έγινε επιχείρηση στο σπίτι, το όποιο όπως αποδείχθηκε είχε μετατραπεί σε οπλοστάσιο.

Το υλικό κατασχέθηκε και η υπόθεση έχει περάσει ήδη στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω έρευνα.

Δείτε το βίντεο: