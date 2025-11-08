Συγκίνηση για ζευγάρι ηλικιωμένων που ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη - «Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι»

Μία συγκλονιστική όσο και συγκινητική ιστορία με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Κυψέλη που ζει στο αυτοκίνητο καθώς δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο για σπίτι είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (8/11).



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Εξελίξεις τώρα», το ζευγάρι των αστέγων κοιμάται και ξυπνά μέσα σε ένα αυτοκίνητο τα τελευταία τρία χρόνια.



Οι δυο τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και με τις αποδοχές που λαμβάνουν δεν μπορούν να βρουν ένα οικονομικό σπίτι να νοικιάσουν.



«Εδώ κάθεται ο σύζυγος. Έχουμε έναν φακό, ένα ράδιο, βάζουμε τον δίσκο και τρώμε» περιέγραψε η κυρία Ακριβή. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα. Δεν καταλήγει πουθενά. Είμαστε αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι», είπε ακόμη.



«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη και τονίζει ότι χρειάζεται «ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα».



Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει και τους φροντίζει όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Πλέον το μόνο που θέλουν είναι να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους.



«Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι», λένε.