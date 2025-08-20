Σύλληψη δύο ατόμων στην Κυψέλη: Είχαν πάνω από 7 κιλά κάνναβης στο σπίτι τους

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, στην περιοχή της Κυψέλης, δύο άνδρες, ένας 32χρονος και ένας 63χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σχετικά με άτομα τα οποία κατέχουν ναρκωτικές ουσίες σε οικία στην περιοχή της Κυψέλης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους. Επίσης, αναζητείται ένας 31χρονος.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 7 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 705 ευρώ και σκηνή, η οποία χρησιμοποιείται για καλλιέργεια φυτών κάνναβης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία