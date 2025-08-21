Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Μηχανή πήρε φωτιά μετά από σύγκρουση με ΙΧ - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/8) στα Χανιά της Κρήτης, όταν μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση που είχε με αυτοκίνητο με τον δικυκλιστή να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του cretapost, όλα συνέβησαν στις 9 περίπου το πρωί όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Χερσόνησο, στη διασταύρωση για Κουτουλουφάρι.

Το αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να πέσει στο οδόστρωμα, αρκετά μέτρα μακριά από το μηχανάκι. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά το τροχαίο το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ενώ στο σημείο βρέθηκε και ναυαγοσώστης ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο οδηγό μέχρι να έρθουν οι διασώστες.

Παράλληλα, κλήθηκε και η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες για να σβήσουν την φωτιά. Οι περαστικοί που έτρεξαν να βοηθήσουν επιχείρησαν με πυροσβεστήρες να σβήσουν την φωτιά ωστόσο εξαιτίας μικροεκρήξεων απομακρύνθηκαν από το χώρο υπό τον φόβο των τραυματισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.