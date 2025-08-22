Σοβαρό τροχαίο στο Βόλο: Στο νοσοκομείο 6χρονος - Πατέρας και μητέρα μαζί του σε μοτοσικλέτα

Το σοβαρό τραυματισμό ενός 6χρονου αγοριού είχε ως αποτέλεσμα τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (21/8) στο Βόλο.

Το ατύχημα συνέβη με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο πατέρας του και στην οποία επέβαιναν η μητέρα του και ο 6χρονος γιος τους. Καθώς κινούνταν στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας και υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο πατέρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και η οικογένεια βρέθηκε πεσμένη στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news.gr, οι δύο γονείς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως το 6χρονο παιδί τους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου ενώ αργά το βράδυ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.