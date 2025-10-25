Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» ανέλαβε, το Σάββατο (25/10), την ευθύνη για την πρόσφατη επίθεση σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναρτήθηκε κείμενο με τον τίτλο «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη». Ωστόσο, στο κείμενο αυτό δεν αναφέρεται τίποτα επιχειρησιακό ως προς την επίθεση σε παράρτημα του εν λόγω Υπουργείου.

Η επίθεση σε παράρτημα του Υπουργείου

Μία έκρηξη σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, στο παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο αλλά χωρίς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά στην είσοδο του κτηρίου. Μάλιστα, στο οπτικό υλικό φαίνονται δύο άτομα να πλησιάζουν την είσοδο και να αφήνουν γκαζάκια στην είσοδο του παραρτήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώνεται έκρηξη, η οποία προκαλεί μικρής έκτασης φθορές.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ζημιές από την έκρηξη

Από την ένταση του ωστικού κύματος έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν μαυρίσματα στους τοίχους του κτηρίου. Παρά την έκρηξη, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που φαίνονται στο βίντεο.