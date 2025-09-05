«Δεν χωνεύω τους Ρομά» παραδέχτηκε ο 17χρονος που άρπαζε μωρά - Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη του

Μια περίεργη υπόθεση εξαπάτησης και αρπαγής ανηλίκων εξιχνίασαν οι Αρχές, με «πρωταγωνιστή» έναν 17χρονο που για μήνες δρούσε ανενόχλητος σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μεθοδικός και οργανωμένος, κατάφερε να ξεγελάσει επιβάτες λεωφορείων προσποιούμενος τον ελεγκτή, ενώ ομολόγησε και τη συμμετοχή του σε δύο υποθέσεις αρπαγής βρεφών, για τις οποίες ήδη απασχολούσε τις Αρχές ως βασικός ύποπτος.

Όπως διαπιστώθηκε, ήταν το άτομο πίσω από την αρπαγή ενός μωρού μέσα σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας τον περασμένο Μάιο, αλλά και στην πρόσφατη απαγωγή ενός βρέφους 30 ημερών στον Πειραιά, το οποίο εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από περαστική εγκαταλελειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, στην οδό Καλλιρρόης στο Κουκάκι.

Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη του 17χρονου

Μετά την καταγγελία μια 35χρονης- που δηλώνει μητέρα του βρέφους - στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, ότι μέσα σε λεωφορείο όπου πήγε να ζητιανέψει γνωρίστηκε με έναν άνδρα, ο οποίος προσφέρθηκε να της αγοράσει γάλα για το μωρό και κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, της άρπαξε από τα χέρια το βρέφος κι εξαφανίστηκε ,σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του.

Το flash.gr έφερε στο φως ένα βίντεο ντοκουμέντο από τον Πειραιά στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να κινείται γρήγορα στην άκρη του δρόμου και εν συνεχεία να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο σπρώχνοντας ένα καρότσι.

Δείτε το βίντεο:

Βίντεο - ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στο Κουκάκι. pic.twitter.com/e9Zo3wWfed — Flash.gr (@flashgrofficial) September 4, 2025

«Δεν χωνεύω τους Ρομά»

Οι αστυνομικοί μέσα από την συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή που εντοπίστηκε το μωράκι την Τετάρτη, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μυστηριώδη άνδρα που αποδείχθηκε ότι ήταν ο 17χρονος. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να περιφέρεται στον Άλιμο -όπου βρίσκεται το σπίτι του- και προχώρησαν στην προσαγωγή του .

Το κίνητρό της αρπαγής δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Action24 ο 17χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το έκανε γιατί δεν «χωνεύει τους Ρομά και ότι δεν είναι κατάλληλοι για γονείς καθώς δεν προστατεύσουν τα παιδιά τους».

Παρίστανε τον ελεγκτή

Ο ίδιος στις 17 Ιουνίου, είχε προσαχθεί καθώς μέσα στο λεωφορείο 117 που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλυφάδα- Βουλιαγμένη-Βάρη, παρίστανε τον ελεγκτή, προχωρώντας σε ελέγχους κομίστρου. Πάνω του είχε μία πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Με «επαγγελματικό» τρόπο υποδυόταν για πολλούς μήνες τον αυστηρό ελεγκτή κόβοντας «πρόστιμα» σε όσους επιβάτες δεν είχαν μαζί τους εισιτήριο.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων. Παράλληλα ενώπιων της δικαιοσύνης θα βρεθεί και η 35χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου.