Εύβοια: 45χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στην Εύβοια, απασχολεί τις αρχές. Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, ένας 45χρονος άνδρας, ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Πολιτικά με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα στην κλήση για ενδοοικογενειακή βία.



Το τι συνέβη πριν από τη βίαιη επίθεση του 45χρονου αλβανικής καταγωγής άνδρα στην σύζυγό του, παραμένει αδιευκρίνιστο όμως οι αρχές, μόλις ειδοποιήθηκαν για το επεισόδιο, έσπευσα στο σημείο για να αποτραπούν τα χειρότερα.



Ο 45χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο με την γυναίκα να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του.



Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα eviathema.gr, ο άνδρας έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές, στοιχείο που βαραίνει περαιτέρω το ποινικό του προφίλ.