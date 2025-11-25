Επιτέθηκε άγρια στη σύζυγό του σε πλοίο στο δρομολόγιο Σαλαμίνα - Πέραμα μπροστά στα παιδιά τους

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Περάματος, Ρώσος υπήκοος, 63 ετών, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας που σημειώθηκε εν πλω, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού - οχηματαγωγού από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα.



Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, 50 ετών, επίσης Ρωσίδα υπήκοο, χτυπώντας την στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα, προκαλώντας εμφανείς κακώσεις, μώλωπες και αιματώματα.

Το πλήρωμα ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και, με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να λάβει ιατρική φροντίδα, συνοδευόμενη από λιμενικό και τα ανήλικα παιδιά της. Όπως έγινε γνωστό, μετά τις εξετάσεις και τη φροντίδα που της παρασχέθηκε, εξήλθε από το νοσοκομείο.



Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διεξάγει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τις ευθύνες του δράστη.

Το Λιμενικό Σώμα επισημαίνει ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης για την προστασία των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν παρόντα είναι ανήλικα παιδιά.



Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.