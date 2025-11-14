Πώς ένας ιερέας έσωσε 15χρονο κορίτσι που το κακοποιούσε ο πατέρας του

Ένα συνεχές μαρτύριο ζούσε μία 15χρονη στον Βόλο, η οποία κατάφερε τελικά να σωθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, χάρη στην παρέμβαση ενός ιερέα, που δεν στάθηκε άπραγος όταν έμαθε τι τραβούσε το κορίτσι.

Όλα ξεκίνησαν σε σχολική εκδρομή, όταν το κορίτσι φάνηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένο και οι καθηγητές παρατήρησαν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η κατάσταση έγινε γνωστή όταν η ανήλικη μίλησε σε έναν ιερέα του Βόλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σπίτι της. Ο ιερέας βγήκε έξω, έμαθε σε ποιο σχολείο φοιτούσε η μαθήτρια και στη συνέχεια ενημέρωσε τη θεολόγο του σχολείου πως η μικρή τους είχε αποκαλύψει ότι περνούσε πολύ δύσκολα με την οικογένειά της, όπως αποκαλύπτει το gegonota.news.



Οι δάσκαλοι ξεκίνησαν να την παρακολουθούν συστηματικά. Η 16χρονη σήμερα μαθήτρια κατάγεται από την Ουκρανία και στο σπίτι της υπήρχαν συνεχείς καβγάδες, με τον πατέρα να τη βρίζει και να ασκεί κυρίως λεκτική βία, ενώ περιστασιακά φέρεται να υπήρχε και σωματική κακοποίηση, σε περιορισμένο βαθμό. Οι γονείς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δασκάλων που τους καλούσαν στο σχολείο για συζήτηση, αρνούνταν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να κληθεί μεταφράστρια για να μεσολαβήσει και να ενημερώσει τη μητέρα.



Όταν οι γονείς έμαθαν ότι τους ζητούσαν να παρουσιαστούν στο σχολείο, απείλησαν την ανήλικη λέγοντάς της ότι αν πάει στην αστυνομία θα τη σκοτώσουν, θα φύγουν και θα αναγκαστεί να βγει στο πεζοδρόμιο για να επιβιώσει μόνη της. Παρά την πίεση, η ανήλικη κατήγγειλε όσα ζούσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο κίνησε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς υποστήριξαν ότι η κόρη τους ήταν κακομαθημένη και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Μάρτυρας ζαχαροπλάστης ανέφερε ότι η μικρή αρνήθηκε να δεχτεί τις τούρτες που είχαν στείλει οι γονείς για τα γενέθλιά της στο ορφανοτροφείο, ενώ η ίδια εξηγούσε ότι όλα αυτά τα έβλεπε ως φυσιολογικά, γιατί πίστευε ότι έτσι ήταν όλες οι οικογένειες.



Η ανήλικη είχε αρχίσει παρακολουθείται από ψυχολόγο του σχολείου, αν και αρχικά οι γονείς δεν είχαν δώσει συναίνεση, με βάση νόμο που πλέον έχει καταργηθεί.



Έξι μήνες φυλάκιση στον πατέρα



Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή στον πατέρα της 15χρονης.



Η υπόθεση είχε πρωτοεκδικαστεί με αυτόφωρη διαδικασία στις 20 Απριλίου 2024 και η καταδίκη αφορά μόνο τον πατέρα, ενώ οι γονείς, μετά το δικαστήριο έφυγαν για τη Ρουμανία, αφήνοντας το κοριτσάκι να συνεχίσει την ζωή μόνο του, στο ορφανοτροφείο του Βόλου.

Η ανήλικη παραμένει στο ορφανοτροφείο και σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί να συνεχίσει εκεί τη ζωή της, μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον που τη βίαζε λεκτικά και ψυχολογικά από μικρή ηλικία.