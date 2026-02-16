Κίνηση: Ουρά 14 χιλιομέτρων στον Κηφισό - Ποιοι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν όσοι οδηγοί κινούνται στον Κηφισό καθώς λόγω τροχαίου ατυχήματος έχει προκληθεί σημαντική ουρά.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα εκτείνονται σε μια απόσταση 14 χιλιομέτρων κατά μήκος του Κηφισού με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην έξοδο από το Μοσχάτο έως και τη Λυκόβρυση.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν τόσο στη λεωφόρο Αθηνών από τον Ελαιώνα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται τμηματικά και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, επηρεάζοντας τη ροή προς τις βασικές διασταυρώσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πειραιά, με τους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης των πρωινών ωρών.

Κλειστές έξοδοι στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους χρησιμοποιήσουν την Αττική Οδό. Σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.