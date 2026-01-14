Νέα συνάντηση με αγρότες (που θέλουν να μιλήσουν)

«Η χθεσινή συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μόνον η αρχή». Η φράση ανήκει σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο, που κάθισε στο τραπέζι του διαλόγου και επιβεβαιώνει πως έπονται στο αμέσως προσεχές διάστημα και άλλες συναντήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες τόσο για τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, όσο και για επείγοντα ζητήματα, που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Κώστας Τσιάρας βλέπουν αντιπροσωπεία αγροτών από νομούς της Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα από τις Σέρρες, τη Δράμα και το Κιλκίς, ώστε να δοθεί μία οριστική λύση στο ζήτημα του ΑΤΑΚ, ήτοι των τίτλων ιδιοκτησίας, που ταλανίζει σημαντικό τμήμα του αγροτικού κόσμου.



