Δούκας: «Προκριματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για τους υποψήφιους βουλευτές»

Σε συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, περιέγραψε τις προτάσεις του για την ενίσχυση του κόμματος εν όψει του επικείμενου συνεδρίου, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές προς τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θα καλούσε για να τον κεράσει μια... ρακή!

Ο κ. Δούκας, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι η «αυτόνομη πορεία» του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να σηματοδοτεί εσωστρέφεια, αλλά ένα κόμμα πιο ανοιχτό και συμμετοχικό. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων και τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών.

Επιμένει επίσης στην ιδέα να υιοθετηθεί στο Συνέδριο ψήφισμα που θα δεσμεύει το κόμμα να μην προχωρήσει σε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι επικρατήσει η πρότασή του.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μια ξεκάθαρη πρόταση» και τόνισε την ανάγκη να κατατεθούν ουσιαστικές ιδέες στο Συνέδριο, ώστε «ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι».

Σχετικά με τη λειτουργία του Συνεδρίου, τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού πολιτικού συνεδρίου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «θα μπούμε σε αντιπαράθεση μηχανισμών και θα βγούμε από το συνέδριο μαχαιρωμένοι».

Σχετικά με τον διάλογο με άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι μπορεί να γίνει για θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, και δεν απέκλεισε ούτε τη συμμετοχή στελεχών ή ακόμα και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, «αν το επιθυμούν».

Τέλος, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι «σεβόμαστε τον αγώνα της και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τις θέσεις της πριν τοποθετηθούμε».