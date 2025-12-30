Ανδρουλάκης: Μετωπική με Μητσοτάκη παρά το «άνοιγμα» - Πολιτική επιλογή, εσωκομματική ανάγκη

Μετωπικά προς την κυβέρνηση και χωρίς να αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια για συναινέσεις, πλην των απολύτως απαραίτητων που αφορούν τα εθνικά και ενδεχομένως κάποια μέτρα με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, θα κινηθεί και το 2026 το ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη και στα θεσμικά ζητήματα, όπως οι ανεξάρτητες αρχές στα οποία η Χαριλάου Τρικούπη τοποθετείται πάντοτε με εγκράτεια και μετριοπάθεια, δεν διαφαίνεται προοπτική συγκλίσεων, αν δεν τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Κι αυτό διότι διάχυτη αίσθηση είναι ότι ο πρωθυπουργός για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους επιχειρεί να εγκλωβίσει την αξιωματική αντιπολίτευση σε ένα παιχνίδι δήθεν συναινέσεων, την ώρα που -όπως σχολιάζουν αρμόδια στελέχη- οι κυβερνητικές πρακτικές συνεχίζουν να προσβάλουν τους θεσμούς.

Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται η απάντηση που δόθηκε αργά χθες βράδυ από στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα οποία τέθηκε υπόψη η πληροφορία από υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από τις γιορτές.

«Η λογική της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ συνεπώς πιστό στη λογική της πρότασης του, -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε ως εκ τούτου τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου», τόνιζαν χαρακτηριστικά, αφήνοντας ευθείες αιχμές κατά της κυβέρνησης με την εξής επισήμανση - υπενθύμιση:

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ.Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα».

Και καταλήγοντας τόνιζαν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για απόλυτη διαφάνεια «είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς».



Οι τέσσερις λόγοι

Η ευρύτερα επιθετική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ -σύμφωνα με κορυφαίες κομματικές πηγές που μίλησαν στον flash.gr- επιβάλλεται από πολλούς λόγους.

Καταρχάς, η νέα χρονιά, έστω ατύπως θα είναι προεκλογική, αφού το αργότερο ως την άνοιξη του 2027 θα έχουν στηθεί κάλπες, γεγονός που σχεδόν υποχρεώνει τη Χαριλάου Τρικούπη να οξύνει ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στη ΝΔ.

Δεύτερον, είναι αναγκαίο, σημείωναν, το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζεται σταθερά ως η κεντρική αντιπολιτευόμενη δύναμη στην κυβέρνηση και η εναλλακτική πρόταση εξουσίας. «Δε νοείται να διεκδικούμε την πρωτιά, να διακηρύσσουμε την πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα να δίνουμε την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε κάπου να συγκλίνουμε», τονίζουν.

Τρίτον, προκειμένου να μη γίνονται συνειρμοί και να μην ενισχύεται η καχυποψία είτε εντός κόμματος είτε σε κύκλους της ευρύτερης προοδευτικής αντιπολίτευσης ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. «Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο, όπως άλλωστε δημοσίως έχει ξεκαθαρίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά από την πλευρά μας οφείλουμε να κρατάμε σαφείς αποστάσεις και να μη δίνουμε το παραμικρό δικαίωμα σε καλοθελητές ή κακοπροαίρετους», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Τέταρτον, η συγκρουσιακή στάση έναντι της κυβέρνησης, μαζί με μια ευδιάκριτη και κατανοητή προγραμματική πρόταση, εκτιμάται ότι είναι η ενδεδειγμένη, ίσως και μοναδική συνταγή για να ανέβουν τα δημοσκοπικά ποσοστά και να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ αέρα νίκης. «Οι πολίτες που δυσαρεστούνται από τη ΝΔ και δηλώνουν ότι επιθυμούν να υπάρξει αλλαγή, θα εμπιστευτούν εκείνον τον πολιτικό φορέα που θα τους πείσει ότι όντως είναι διαφορετικός, με μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Να μην ενεργοποιήσει αντανακλαστικά φόβου ότι η χώρα θα μπει σε περιπέτειες», εξηγούν συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει αυτή τη λεπτή ισορροπία.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ρητορική των πράσινων στελεχών, ακόμη και τις ημέρες των γιορτών, που δεν προσφέρονται για σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις, δίνουν ένα ευκρινές στίγμα της στρατηγικής που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Σκληρό ροκ, επιθετική γραμμή σε όλα τα θέματα, αλλά με τεκμηριωμένο αντίλογο και χωρίς ακραίες λαϊκίστικες κορόνες.

Σκληρή στάση προς την κυβέρνηση και για τα μπλόκα

Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αποτελεί το κορυφαίο θέμα που απασχολεί τον τελευταίο μήνα την πολιτική επικαιρότητα, που δεν είναι άλλο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει μαχητικά τα αιτήματα των αγροτών και μέχρι και χθες επιρρίπτει ακέραια την ευθύνη στην κυβέρνηση για το αδιέξοδο με τα μπλόκα και την απουσία διαλόγου. «Είναι η κυβέρνηση που έπεσε σαν «βαμπίρ» πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους ημετέρους, αλλά έχει το θράσος να εγκαλεί την αντιπολίτευση», είναι η γραμμή που εκφράζουν βουλευτές και στελέχη στα ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό της κυβέρνησης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, «οι οποίοι βλέπουν πως το δημόσιο χρήμα έχει λεηλατηθεί και οι ενισχύσεις που δικαιούνται δεν μπαίνουν στους λογαριασμούς τους».

Σε ό,τι αφορά τέλος το θέμα του διαλόγου, από την Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι «πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος» αλλά αυτό σημαίνει συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία επίσης εγκαλείται και για την Οδύσσεια των εκδρομέων των γιορτών, καθώς όπως υπογραμμίζεται «η κυβέρνηση έχει τη λύση στα χέρια της και είναι αυτή που ταλαιπωρεί τους πολίτες, όχι οι αγρότες».