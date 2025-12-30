«Ραντεβού» Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Τελικά ποιος προτιμά τον άλλον για βασικό αντίπαλο εν όψει των επόμενων εκλογών, ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα, ή ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη;

Η απάντηση μπορεί να κρύβεται πίσω από τον προγραμματισμό των δύο ανδρών, όπως αυτές αποτυπώνονται τους τελευταίους μήνες. Εξηγούμαστε: ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να παρέμβει στο Συνέδριο του Economist στις 5 του περασμένου Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, επιχειρώντας να…κλέψει λίγη από τη δημοσιότητα του πρωθυπουργού, ο οποίος ένα 24ώρο αργότερα ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο ίδιο ακριβώς χώρο στο πλαίσιο των ετήσιων εγκαινίων της ΔΕΘ.

Στις 17 Ιανουάριου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ημέρα, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο του πρώτου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα.

Επίσης και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr παρ ολίγον οι δυο τους να συμπέσουν και στην Πάτρα στις 16 Δεκεμβρίου, καθώς την τελευταία στιγμή ανετράπη το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, την ώρα, που ο κ. Τσίπρας παρουσίαζε το βιβλίο του στην Αχαική πρωτεύουσα. Συμπτώσεις; Στην πολιτική σπανίζουν, δε νομίζετε;