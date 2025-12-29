Άδικο για τους σοβαρούς αλλά τέλος το ζωντανό σόου στις εξεταστικές

Η ταραχώδης εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η τελευταία που βλέπει ο ελληνικός λαός σε ζωντανή μετάδοση απολαμβάνοντας τη χαρά να δει «φραπέδες», «χασάπηδες» και διάφορα δωρεάν κοινοβουλευτικά σόου.

Άδικο για τους βουλευτές που διαβάζουν τις υποθέσεις και με σοβαρότητα κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά «μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης το ανακοίνωσε- στον Καμπουράκη και τον Γιακουμή - και όπως καταλαβαίνετε όταν το θέσει στη Διάσκεψη των Προέδρων θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ γιατί οι υπόλοιποι της Βουλής δεν...

Δηλαδή: Οι μεταδόσεις θα γίνονται κανονικά από το κανάλι της Βουλής αλλά πρόσβαση θα έχουν μόνο οι δημοσιογράφοι. Οπότε όσα εισιτήρια ήταν να κοπούν, κόπηκαν.

Για δείτε όμως τι άλλο είπε ο Πρόεδρος της Βουλής: Όλες οι αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής με τις διατάξεις των 40 ετών. «Όταν στη Βουλή ήταν τέσσερα κόμματα με τους τότε ανθρώπους και σήμερα είναι οκτώ κόμματα, με αυτούς τους ανθρώπους...».