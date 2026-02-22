Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ ομογενείς Ιταλία Tik Tok

Βίντεο Ανδρουλάκη στο ΤikTok από το Καταντζάρο της Ιταλίας με ήχους της Magna Graecia

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο, όπου βρέθηκε με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (Eurokinissi)
Με ένα βίντεο στο TikTok, υπό τον τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όπου βρέθηκε με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», στο οποίο συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες από την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν «ένα μοναδικό ρεσιτάλ».

Στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς». «Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός. Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας», αναφέρει.

