Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το Παρίσι

Στο Παρίσι για χριστουγεννιάτικες διακοπές βρίσκονται η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι ηθοποιών πέρασε λίγες ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα ενώ έκανε και μια εξόρμηση στη μαγευτική Disneyland.

Οι δυο τους φαίνεται πως διασκέδασαν ιδιαίτερα στο θεματικό πάρκο, αφού έκαναν αρκετές και διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και roller coaster.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα και ένα από αυτά ήταν με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αφήνοντάς την μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η φωτογραφία που πόσταρε η Ντορέττα Παπαδημητρίου



Πηγή: Instagram

Ο Γιώργος της καρδιάς της

Σε πρόσφατη συνέντευξη, όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που έχει έρθει πολύ στα φώτα της δημοσιότητας και απασχολεί τα ΜΜΕ, αλλά οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να έχουν μια κοινή γραμμή, να παραδεχτούν τη σχέση τους και να μην κρύβονται, η Ντορέττα σχολίασε: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω βγει ποτέ να εξηγήσω ή να αναλύσω τίποτα και ζω τη ζωή μου κανονικότατα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.

Δεν μου αρέσει να την αναλύω και να την εξηγώ. Ούτε θα βγω να πω ναι, ούτε θα βγω να πω όχι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Δεν είμαι καθόλου της ανάλυσης, δεν θεωρώ ότι έχω αυτή την υποχρέωση και δεν είναι κάτι που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή μου».