Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Όσο τα παιδιά μου ήταν μικρά, δεν είχα προσωπική ζωή»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» της Ναταλίας Αργυράκη και μίλησε για το πώς ένιωσε όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι με αποτέλεσμα η ζωή που ήξερα για τόσα χρόνια να μην υπάρχει πια. «Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και φύγουν από το σπίτι για σπουδές ξαφνικά ανοίγεται μια καινούργια πόρτα μπροστά σου και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται εδώ. Είναι ένα πολύ περίεργο διάστημα για τη μάνα γιατί αλλάζει πολύ απότομα η ζωή της. Δεν ξέρεις ποια είσαι και τι είσαι και τι ρόλο βαράς, ποια είναι η χρησιμότητά σου. Ψάχνουμε να βρούμε ποιες είμαστε πια.

Πάντα τα παιδιά ήταν προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Η ζωή μου ήταν πάντα δουλειά - παιδιά, παιδιά - δουλειά, για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Σε στιγμές που τα θέματα της δουλειάς μπορεί να “δίπλωναν”, εκεί υπήρχαν αυτές οι τύψεις από εμένα, που λείπεις παραπάνω ώρες από το σπίτι από τον μέσο όρο. Προσπαθούσα πάντα να είναι μικρά αυτά τα διαστήματα, αλλά έχουν υπάρξει.

Συντροφικότητα

Έχω μείνει μόνη μου, αλλά και όταν δεν ήμουν μόνη μου πάντα η προσωπική ζωή ήταν ένα ξέχωρο κομμάτι που πάντα ήταν ριγμένο. Δεν προλάβαινα, δεν υπήρχε τρόπος να μπορώ να είμαι όπως θα ήμουν αν δεν είχα όλες αυτές τις υποχρεώσεις, αν δεν είχα παιδιά. Δεν ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχα ενσωματώσει στην οικογενειακή μου ζωή και δεν μπορούσε να έχει χρόνο. Ήταν πάντα όποτε μπορούσα να βρω χρόνο, και για εμένα ήταν δύσκολο γιατί είμαι ένα συντροφικό άτομο.

Τώρα που τα παιδιά μου είναι ενήλικες, είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά δεν συνέβη ποτέ αυτό. Δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση, έτσι μου βγήκε. Πάντως δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Υποτίθεται δεν ξέρεις πώς θα πάει κάτι, μπορεί κάτι να διαρκέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σου πω ότι είναι αυτός ο σωστός τρόπος, σίγουρα ήταν αυτός ο τρόπος που εγώ μπορούσα να διαχειριστώ. Όταν έχουν περάσει τα παιδιά μια μεγάλη αναστάτωση στη ζωή, γιατί ένας χωρισμός είναι αναστάτωση για τα παιδιά, μετά σε εμένα ήταν πολύ δύσκολο».