Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί

Πόσο μακριά θα έφτανες πραγματικά για τους φίλους σου; Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, η Αγοραστή Αρβανίτη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Θανάσης Αλευράς και ο Ζήσης Ρούμπος σας έχουν την απάντηση στη νέα κωμωδία «Φίλοι για πάντα» που έκανε πρεμιέρα σε κινηματογράφο στο Μαρούσι και ήταν όλοι εκεί χαμογελαστοί, μα και αγχωμένοι γιατί περιμένουν να δουν την απήχηση που θα έχει η δουλειά τους στο κοινό.

Θανάσης Αλευράς, Κωνσταντίνος Μουσούλης, Χάρης Ρώμας / φωτογραφία NDP

Χρύσα Μιχαλοπούλου / φωτογραφία NDP

Δημήτρης Μακαλιάς / φωτογραφία NDP

Θανάσης Αλευράς, Θανάσης Τσαλταμπάσης / φωτογραφία NDP

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη με τον οποίο νιώθουν πια έτοιμοι να κυκλοφορούν δημόσια και να μην τους ενοχλεί τι θα πουν οι άλλοι.

«Έχει έρθει το παιδί μου, φίλοι μου, έχει έρθει και ο Γιώργος… Τα πράγματα είναι προφανή, απλά δεν με ευχαριστεί πολύ να τα συζητάω. Δεν με ενοχλεί που με ρωτάνε, αλλά από την πλευρά μου μπορεί να γίνομαι βαρετή με τις απαντήσεις μου. Πάντως, δεν είχα ποτέ φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα», είπε η Ντορέττα στην κάμερα της εκπομπής «Happy day»

Χάρης Χιώτης, Δημήτρης Κίτσος / φωτογραφία NDP

Πηνελόπη Αναστασοπούλου / φωτογραφία NDP

Ήβη Αδάμου, Μιχάλης Κουινέλης / φωτογραφία NDP

Κωνσταντίνος Μουσούλης, Αγγελική Νικολούλη / φωτογραφία NDP

Το story

Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων.

Την ταινία «Φίλοι για πάντα» σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, γιος της Αγγελικής Νικολούλη. Η μητέρα του παραβρέθηκε φυσικά στην πρεμιέρα (είχε δει βέβαια το φιλμ πολύ νωρίτερα) και δήλωσε στο «Happy day» περήφανη για το παιδί της. «Τον έχω συμβουλέψει να είναι πάνω από όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί. Χαίρομαι γιατί πρώτα από όλα έχει αυτά σημαία!»