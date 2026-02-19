Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν»

Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και παραδέχθηκε ότι διανύει μια ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της, καθώς είναι ερωτευμένη με τον ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη… περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα το Θεό είναι όλα καλά» παραδέχθηκε.

Και εξήγησε: «Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου – και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με τη ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα.

Τώρα αν στην πορεία έρθει κάτι – καλή ώρα – το οποίο θα το ενισχύσει, ευπρόσδεκτο φυσικά. Δεν το ψάχνεις. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου. Επαναλάμβανα συμπεριφορές και έπρεπε να δω τι φταίει σε εμένα και γι’ αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν. Με υποτιμούσα εγώ η ίδια και ανεχόμουν συμπεριφορές που μου έκαναν κακό ψυχολογικά. Με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο».