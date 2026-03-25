Παπαδημητρίου: Μου λένε «Αχ Ντορέττα μεγάλωσες» - Από τις πιο ακαταλαβίστικες μορφές bullying

Για τα παιδιά της και την στιγμή που ο ένας της γιος έφυγε για σπουδές στην Κύπρο, αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό που δέχεται στα social media μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids».

«Είναι τύχη το ότι έχεις τη δυνατότητα να μεγαλώσεις, να ζήσεις άλλον έναν χρόνο. Στα social media υπάρχει έντονα ο ηλικιακός ρατσισμός. Για εμένα είναι από τις πιο ακαταλαβίστικες μορφές bullying. Είναι σαν να πιστεύει κάποιος ότι θα μείνει πάντα νέος. Μου στέλνουν πολλές φορές «αχ Ντορέττα μεγάλωσες».

Δεν λέω ότι είναι εύκολο να αποδεχτείς τον χρόνο και τις αλλαγές στην εμφάνισή σου. Στη δουλειά που κάνουμε επηρεάζει και τις επιλογές που έχουμε στη δουλειά. Όλο αυτό είναι μία διαδικασία. Δεν είναι κάθε ημέρα το ίδιο εύκολο. Ο στόχος μας δεν είναι να σταματήσουμε τον χρόνο, αυτό δεν γίνεται, ο στόχος μου είναι η αποδοχή» παραδέχθηκε.

Και συνέχισε μιλώντας για το πώς διαχειρίστηκε το ότι ο γιος της έφυγε για σπουδές. «Το πρώτο διάστημα που έφυγε ο Διονύσης ήταν σοκαριστικό… γιατί ο μικρός μου είναι εδώ, μένει μαζί μου και δεν έχει φύγει, ο μεγάλος σπουδάζει στην Κύπρο, οπότε λείπει. Δηλαδή το να είσαι στο σπίτι και το δωμάτιό του να είναι άδειο και να μην κοιμάται στο κρεβάτι και να είναι κάπου αλλού και να μην ξέρεις, να σκέφτεσαι, τώρα θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του μόνος του, να μαγειρέψει, να πλύνει, να φροντίσει το σπίτι του, όλα αυτά...

Απ’ την άλλη, αν βλέπεις το παιδί ότι είναι καλά, εκεί που είναι και προσαρμόζεται, γιατί και για το παιδί είναι μια αλλαγή το να φύγει απ’ το σπίτι του και να πάει κάπου να μένει μόνος του… ηρεμείς.

Εγώ είμαι και μια γυναίκα που έκανα τα παιδιά μου, έκατσα αρκετά σπίτι, αλλά μετά βγήκα, δούλεψα, είχα δηλαδή πράγματα να κάνω. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όταν έχεις ας πούμε και εσύ τη δουλειά σου ή τέλος πάντων πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, τους φίλους σου... Οπότε όταν θα έρθουν τα παιδιά και θα φύγουν και θα ανοίξουν τα φτερά τους, όπως έτσι είναι λογικό, έχεις μια ζωή. Δεν είναι ότι όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω απ’ τα παιδιά μόνο. Οπότε αυτό σε βοηθάει σε εκείνη τη φάση» παραδέχθηκε.